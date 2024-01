Rotary Club übergab 10.000 Euro für Orgel-Renovierung

Am Christtag konnte Präsident Erwin Kapeller gemeinsam mit weiteren Vertreter:innen vom Rotary Club Unteres Drautal-Paternion an die Kuratoren der Pfarren Zlan und Puch zwei Spendenchecks in Gesamthöhe von 10.000 Euro übergeben. Die feierliche Übergabe fand in der evangelischen Kirche Zlan im Zuge einer Festmesse mit Pfarrerin Mag. Andrea Mattioli sowie der Singgemeinschaft Zlan statt. Jakob Kircher übernahm den Scheck stellvertretend für die Pfarre Zlan, Margarethe Linder stellvertretend für die Pfarre Puch. Der Reinerlös vom Benefizkonzert für die beiden historischen Ladstätter-Orgeln, welches am 17. November 2023 im Kultursaal in Feistritz an der Drau stattfand, wurde vom Rotary Club auf die Spendensumme aufgerundet. Die Orgel in Zlan ist Denkmalgeschützt und zählt als Meisterstück des Autodidakten Jakob Ladstätter. Der Rotary Club Unteres Drautal-Paternion freut sich mit der Spende einen Beitrag zur Erhaltung dieser Musikinstrumente aus dem 19. Jahrhundert leisten zu können.

©Alex Barendregt / www.purpleshift.studio ©Alex Barendregt / www.purpleshift.studio

Über Rotary

Rotary wurde 1905 in Chicago gegründet und ist weltweit die älteste Service Club Organisation. 1,4 Millionen Rotarierinnen und Rotarier auf fünf Kontinenten pflegen internationale Freundschaften, leben nach ihren sozialen Grundsätzen und packen gemeinsam dort an, wo humanitäre Hilfe benötigt wird. Die Probleme unserer Zeit erfordern ein konsequentes Engagement und eine realistische Zukunftsvision. Hier geht Rotary als weltweit etablierte Organisation seit über 110 Jahren voran, um nachhaltige Lösungen zu finden – auf lokaler und auf internationaler Ebene. Von den Rotary Mitgliedern werden fast 47 Millionen ehrenamtliche Einsatzstunden pro Jahr geleistet. Der Rotary Club Unteres Drautal-Paternion wurde 2007 als gemischter Club gegründet und hat derzeit 23 Mitglieder aus unterschiedlichsten Berufen. Die Unterstützung in Not geratener Menschen in der Region steht dabei im Vordergrund.