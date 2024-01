Alptraum aller PV-Anlagen-Besitzer könnte nun wahr werden

Der Bau von privaten Photovoltaikanlagen wird staatlich gefördert. Die nächste OeMAG-Rechnung könnte jetzt aber bei vielen PV-Besitzern für Ärger sorgen. Bisher profitierten diese noch von den gestiegenen Strompreisen des Marktes. Damit soll aber mit 2024 Schluss sein. Seit 1. Jänner 2024 gelten neue Regeln für die Ermittlung des von der OeMAG zu vergütenden Marktpreises. Der Gesetzgeber hat das Ökostromgesetz novelliert. Die Änderungen können sich auf die Berechnung des Marktpreises auswirken, heißt es.

Was ändert sich?

„Neben dem bisher bekannten Marktpreis bilden die tatsächlich erzielten Vermarktungspreise die Berechnungsbasis. Der ermittelte Marktpreis kann 60 Prozent des durch die E-Control veröffentlichten Quartalsmarktpreises nicht unterschreiten und maximal dem Quartalsmarktpreis entsprechen“, so die Auskunft auf der OeMAG-Website. Diese Untergrenze wird auch dann nicht unterschritten, wenn der durchschnittlich erzielte Vermarktungspreis an der Strombörse niedriger ist. So wird seitens des Gesetzgebers sichergestellt, dass Preisschwankungen am Strommarkt nur in einem gesetzlich definierten Rahmen weitergegeben werden, wird weiters erläutert.

Einspeistarif schwankt

Was bedeutet das nun im Konkreten? Der Einspeistarif wird jedes Monat neu eruiert und hat deshalb eine relativ große Schwankungsbreite. Wie aber äußert sich der OeMAG zu dieser Änderung und wie wird diese begründet? Die Lage des Marktes soll dadurch besser reflektiert werden können, so die Begründung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.01.2024 um 08:44 Uhr aktualisiert