Kälte fordert Todesopfer: Frau im Freien erfroren

Eine Besucherin einer Wohnanlage in Waldzell verständigte am 11. Jänner 2024 gegen 15.30 Uhr die Polizei und gab an, dass sie soeben eine Frau in einem Feld liegend vorgefunden habe. Der alarmierte Notarzt konnte leider nur noch den Tod durch Erfrieren feststellen.

Gestürzt & erfroren

Laut Ersterhebungen hatte die 78-jährige Frau gegen 4 Uhr ihre Wohnung verlassen. Kurz darauf dürfte sie gestürzt und in der Nähe ihrer Wohnung erfroren sein. Der Arzt konnte kein Fremdverschulden feststellen.