„Kot-Vandalismus“: WC-Anlage am Waldfriedhof musste gesperrt werden

Überrascht zeigte sich vor ein paar Tagen eine Villacherin beim Besuch am Waldfriedhof, als die WC-Anlagen plötzlich versperrt waren. „Die Aufregung ist sehr groß und die Besucher verärgert“, schildert die Leserin gegenüber 5 Minuten. Vorallem bei älteren Personen sei die Verzweiflung groß. Zur Erleichterung der Besucher handelte es sich aber nur um eine vorrübergehende Sperre, wie seitens der Stadt mitgeteilt wird. Der Grund für die WC-Sperre sorgt allerdings für Kopfschütteln.

„Kot-Vandalismus“ sorgte für WC-Sperre

„Die WC-Anlage musste wegen starker Verschmutzung gesperrt werden. Leider haben wir es hier mit einem üblen Kot-Vandalismus zu tun“, so die Begründung. Man würde jedoch auf Hochtouren daran arbeiten, um das Problem in den Griff zu bekommen. „Die WC-Anlage sollte nach aufwändiger Reinigung wieder zur Verfügung stehen.“ Auch ein Lokalaugenscheim am Friedhof zeigt, dass die WC-Anlagen inzwischen wieder sauber sind und freigegeben wurden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.01.2024 um 14:55 Uhr aktualisiert