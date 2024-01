Imkerei lädt im Juli zu spektakulärer Flugshow und Rundflügen

Hubschrauber-Rundflüge, eine spektakuläre Flugshow, Hubschrauberbesichtigungen und ein Funpark warten am 13. und 14. Juli in der Jacques-Lemans-Arena in St. Veit an der Glan auf euch. „Wir konnten Bürgermeister Martin Kulmer und den angrenzenden Grundstücksbesitzer als Partner gewinnen und können aktuell zwölf Hubschrauber und 14 Flugzeuge präsentieren“, verrät Veranstalter Michael Raunig von der Flying Bee GmbH. Man sei aber noch dabei, das Programm auszubauen. „Bis Ende Februar wird es fixiert sein“, verspricht Raunig.

Rundflüge und Flugshow bereits fixiert

Für die Besichtigungen werden unter anderem Hubschrauber wie der „Tiger Helicopter“ der deutschen Bundeswehr, die „Sea King“ der deutschen Marine oder die „Bell 47 G-3B-1“ der Flying Bulls eingeflogen. Fünf Hubschrauber stehen zudem den ganzen Samstag für Rundflüge bereit, die jeder online buchen kann. Besonderes Highlight: Erstmals kann man über die Webseite auch einen Kampfjet-Mitflug buchen! Auch in der Luft soll einiges geboten werden: So können die Zuschauer neben dem Baltic Bees Jet Team (wo zwei Albatros einen Kunstflug performen) auch einen S211 Marchetti Jet, eine Aermacchi SF-260, eine Extra 300 mit Weltmeister Uwe Wendt bestaunen.

Für den guten Zweck

Wie immer steht diese Flugshow aber auch im Zeichen der guten Sache: Die Familie Raunig von der Imkerei Raunig und Bernhard Kassin werden Personen über das Netzwerk mit der Kinderkrebshilfe Kärnten, der Diakonie Kärnten, des Kinderheims Josefinum sowie des SOS-Kinderdorfs und der Lebenshilfe einen kostenlosen Abenteuertag im Funpark, die Besichtigung der Hubschrauber inklusive Hubschrauber-Rundflug ermöglichen. „Unterstützt werden wir dabei mit Patenschaften von großherzigen Privatpersonen wie auch Unternehmen, Vereinen oder Initiativen“, erklärt Co-Organisator Kassin. Insgesamt stehen im Funpark 13 Hüpfburgen, ein Fußball-Dart, ein Bullrider und ein Kinderkarussell zur Verfügung. Mehr Infos zu Kartenbestellungen und Co. gibt es unter www.flugshow.eu oder telefonisch unter 04276 / 30189.