Traktor fuhr über Fuß: Frau bei Wald-Arbeit verletzt

Veröffentlicht am 12. Januar 2024, 15:55 / ©KK/Ramona Steiner

Ein 47-Jähriger aus Voitsberg war gegen 11 Uhr im Ortsteil Kranach gemeinsam mit seiner 50-jährigen Schwester, sie wohnt in Leibnitz, mit Holzbringungsarbeiten beschäftigt. Der 47-Jährige zog mit einem Traktor und einer, am Fahrzeug montierten, Seilwinde Holz aus einem Wald. Die 50-Jährige half ihm dabei und stand auf der Seilwinde im Frontbereich des Traktors. Plötzlich rutschte die Frau ab, wurde am linken Fuß vom Traktor überfahren und dadurch verletzt. Der Sachverhalt wird der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.