Rekordjahr: Universalmuseum Joanneum feiert über eine Million Besucher

Dieser Rekord unterstreicht nicht nur die Attraktivität der einzelnen Museen, sondern betont auch die bedeutende Rolle des Universalmuseums Joanneum als Bildungs- und Forschungsinstitution. Museen dienen nicht nur der Bewahrung und Vermittlung von Kunst- und Kulturgut sowie historischem Erbe, sondern bieten auch eine Plattform für den interaktiven Dialog zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen.

2023 – ein Jahr mit Spitzenwerten

Rund 600 Mitarbeiter des Universalmuseums Joanneum setzen sich mit großem Engagement dafür ein, das Ausstellungserlebnis für jeden Besucher unvergesslich zu gestalten. Besonders erfreulich ist das Besuchsergebnis etwa in Schloss Eggenberg in der Alten Galerie mit rund 31.000 Besuchern, aber auch das Center of Science Activities – kurz CoSA – freut sich mit rund 34.000 Besucher über einen absoluten Höchstwert seit seiner Eröffnung. Auch das Naturkundemuseum oder das Landeszeughaus schließen das Jahr 2023 mit absoluten Spitzenwerten ab. Das Kunsthaus Graz zählt, erstmals unter der neuen Leiterin Andreja Hribernik, rund 79.000 Gäste.

Rekord beim Sponsoring

2023 wurde auch beim Sponsoring ein Rekordergebnis erzielt. Im Zuge von Firmenkooperationen gelang es der Universalmuseum Joanneum GmbH und der Kunsthaus Graz GmbH einen Rekord an Einnahmen in der Höhe von EUR 634.500 zu erreichen. Damit wurde das Spitzenergebnis von 2021 deutlich übertroffen.

Spezialführungen für Menschen mit Beeinträchtigungen

Das Universalmuseum Joanneum zeichnet sich nicht nur durch seine diversen Ausstellungen aus, es glänzt auch mit einem umfangreichen Vermittlungsprogramm. Besonders hervorzuheben ist das inklusive Führungsangebot, das mit viel Sorgfalt vorbereitet und kontinuierlich weiterentwickelt wird. Dieses Angebot reicht von Spezialführungen für Demenzkranke über interaktive Museumsführungen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen bis zu Führungen in leicht verständlicher Sprache. Ein weiteres Highlight sind taktile Führungen für Blinde und Sehbeeinträchtigte. Bei diesen Führungen ist Angreifen ausdrücklich erwünscht.

„Rekord ist der Lohn für die Arbeit jedes Mitarbeiters“

„Der Besucherrekord im Jahr 2023 ist ein außerordentlicher Erfolg. Er ist der Lohn für die Arbeit jedes einzelnen Mitarbeiters im Universalmuseum Joanneum. Die vielen positiven Rückmeldungen unserer Gäste, insbesondere zu unserem inklusiven Programm, haben wir heuer zum Anlass genommen, um dem Blinden- und Sehbehindertenverband Steiermark ein Vermittlungspaket mit Spezialführungen für sehbeeinträchtigte Personen in unseren Museen zu überreichen. Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2024, heißen alle herzlich willkommen und sagen Danke für das in uns gesetzte Vertrauen“, so die Geschäftsführung des Universalmuseums Joanneum, Marko Mele und Josef Schrammel. Das Programm des Universalmuseums Joanneum für das Jahr 2024 findest du hier.