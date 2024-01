Kellerabteil aufgebrochen: Hochpreisiges Mountainbike gestohlen

Am Abend

Veröffentlicht am 13. Januar 2024

Die Tat ereignete sich zwischen 17 und 19 Uhr in der Theodor-Hüttenegger-Straße. Die Täter dürften vermutlich durch eine unversperrte Haustüre in das Wohnobjekt und somit in den Kellerbereich gelangt sein.

Mountainbike gestohlen

Dort brachen sie die metallene Vorrichtung für das Vorhängeschloss zum Kellerabteil auf. Sie ein stahlen aus dem Abteil ein Mountainbike im Wert von mehreren tausend Euro.