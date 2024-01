Positive Bilanz: Immer mehr junge Österreicher zeigen sich wissbegierig

58 Prozent der Personen im Alter von 25- bis 64-Jahren, nahmen 2022/23 an einer Aus- oder Weiterbildung teil. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einer formalen Bildung (Ausbildung im regulären Schul- und Hochschulwesen) und einer nicht-formalen Bildung (Weiterbildung in Kursen, Seminaren, Workshops, Vorträgen, Schulungen am Arbeitsplatz oder in Privatunterricht).

Unterschiede im Alter

Im Vergleich zur letzten Erhebung 2016/17, wurde nun ein geringer Rückgang von knapp zwei Prozent verzeichnet. Verglichen mit der Erhebung 2011/12 gab es jedoch ein deutlicher Anstieg von rund zehn Prozent. Die Teilnahme bei Männern sank, bei Frauen blieb sie beinahe konstant. Der größte Unterschied zeigte sich in den Altersgruppen: Während die Aus-und Weiterbildungen der 25- bis 34-Jährigen im Laufe der Jahre stabil blieb, ist bei den 35- bis 44-Jährigen ein deutlicher Rückgang von 5,4 Prozent zu verzeichnen. Weiters geht hervor, dass das Interesse an weiterer Bildung bei den 55- bis 64-Jährigen weiterhin am geringsten ist, jedoch stieg der Anteil an Aus- und Weiterbildungen in dieser Altersgruppe mit 41,3 Prozent leicht an. Die Teilnahme an einer schulischen Ausbildung stieg in den letzten Jahren grundsätzlich leicht an. Weiterbildungen in Kursen, Seminaren, Workshops und Co. gingen jedoch und rund drei Prozent zurück.

Aus- und Weiterbildungen steigen mit Bildungsabschluss

Nur jede vierte Person mit Pflichtschulabschluss nahm 2022/23 an einer Aus- und Weiterbildung teil. Damit stellt diese Gruppe weiterhin jene mit der niedrigsten Aus- und Weiterbildungsteilnahme dar. Hingegen nahm rund jeder zweite Statistik-Teilnehmer mit abgeschlossener Lehre, sowie 61 Prozent der BMS-Absolventen eine weitere Ausbildung in Anspruch. Auch rund zwei Drittel der Maturaabsolventen zeigten sich 2022/23 äußerst lernbegierig. Absolventen von Universitäten, Fachhochschulen oder hochschulverwandten Ausbildungen bilden weiterhin die Gruppe mit der höchsten Bildungsbeteiligung, hier sind acht von zehn als aus- und weiterbildungsaktiv einzustufen. Im Vergleich zu der letzten Erhebung 2016/17 zeigt sich bei allen Gruppen ein Rückgang.

Hoher Anstieg bei jungen Erwachsenen

Junge Erwachsene im Alter von 18 bis 24 Jahren wurden seit rund 12 Jahren erstmals wieder befragt. Dabei zeigt sich ein starker Anstieg der Teilnahmen: Die Teilnahme an einer schulischen Weiterbildung wuchs von 32,4 auf 54,5 Prozent stark. Auch die Teilnahme an Workshops und Co. verzeichnet bei jungen Erwachsenen eine deutliche Steigerung von insgesamt 13,6 Prozent ( 56,6 %).