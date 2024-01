Cool: Klagenfurter Ian Jules überzeugt die Jury bei DSDS

Ian Jules plauderte über die Entstehung seiner Idee, an der beliebten Casting-Show teilzunehmen. Die Idee, bei DSDS teilzunehmen, entstand aus der Wurzel von Ian Jules Leidenschaft – der Musik. „Ursprünglich bin ich Musiker, mittlerweile bin ich auch Entertainer und Influencer“, so Ian Jules beim Gespräch mit 5 Minuten. Auf die Frage, wie die Idee geboren wurde, antwortete er: „Musik ist mein Herzstück, und mein Bauchgefühl sagte, ‚Let’s go!‘ Ich habe es einfach ausprobiert, just for fun, und konnte überzeugen.“

„Es war alles easy“

Die Reise für das DSDS-Casting führte Ian Jules nach Köln. Seine Songauswahl, Cro’s „Easy“, erwies sich als ein Volltreffer, und er konnte die Jury bereits mit seinem ersten Auftritt überzeugen. Obwohl er noch ein zweites Lied vorbereitet hatte, war es das erste, das den Durchbruch brachte. Ian Jules erzählte begeistert: „Es war alles easy!“

Wann werden die Folgen ausgestrahlt?

Die Fans können sich auf die Ausstrahlung der Staffel ab Ende April/Anfang Mai freuen. Auf die Frage, ob er vor der Jury nervös war, antwortete der selbstbewusste Künstler gegenüber 5 Minuten gelassen: „Ian Jules ist nie nervös.“

©Ian Jules |