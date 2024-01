Alkoholisierter Lenker kam von der Straße ab und prallte gegen Baum

Ein 24-jähriger Lenker aus dem Bezirk Ried im Innkreis lenkte am 12. Jänner 2024 gegen 20.45 Uhr sein Auto im Gemeindegebiet von Peterskirchen, von Peterkirchen kommend in Richtung Taiskirchen im Innkreis. Der Lenker kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde er verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettung in ein Krankenhaus verbracht. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv.