McDonald’s am Hauptplatz schließt: Wie geht es weiter?

Fans des sogenannten „Schachtelwirtes“ wissen es schon länger, der McDonald’s am Villacher Hauptplatz sperrt mit Ende Jänner 2024 zu, wir haben bereits darüber berichtet. Zwei neue Standorte sollen dafür in der Draustadt eröffnen.

„Eine Türe geht zu…“

„Eine Türe geht zu, dafür öffnet sich eine andere“, dieses Sprichwort kann man in diesem Fall fast wörtlich nehmen, da nach der Schließung des gelben „M’s“ am Hauptplatz nun zwei neue Standorte in Villach geöffnet werden sollen. Nur: „Wir sind noch auf der Standortsuche, es kann deswegen noch etwas dauern, bis wir neue Filialen eröffnen können“, erklärt Franchisenehmer Karl Jurak im Interview mit 5 Minuten.

©5 Minuten Diese McDonald’s Filiale wird bald geschlossen

Was passiert mit den Mitarbeitern?

Nun schließt die Filiale am Hauptplatz mit Ende Jänner, es sind noch keine neuen Restaurants eröffnet worden, das stellt sich die Frage, was denn mit den Mitarbeitern von dort passiert? „Wir bringen alle Mitarbeiter nach der Schließung in dem McDonald’s in Maria Gail unter. Dort brauchen wir so und so mehr Personal“, beantwortet Jurak die Frage.

Zwei neue Standorte in Planung

“Am besten wäre ein McDonald’s im Westen Villachs, einer in der Mitte und eben der Standort im Osten, in der Maria-Gailer-Straße”, führte der Unternehmer im Gespräch mit 5 Minuten im September aus. Die McDonald’s Immobilienabteilung ist auch schon fest auf der Suche nach passenden Standorten, wo es auch sinnvoll ist, einen McDrive zu betreiben. Verkehrsberuhigte Zonen fallen laut Jurak daher eher weg. Bezüglich eines Standorts im Zentrum Villachs gab es auch schon erste Gespräche mit der Stadt – So kam auch das geplante neue Stadtviertel beim Westbahnhof als möglichen Standort ins Rennen. Sobald ein Ort gefunden wird, werden wir euch informieren.