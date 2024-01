Ikea kündigt Neuerung an: Diese Produkte gibt es nun zu kaufen

IKEA Österreich setzt im Bereich nachhaltiger Ernährung konsequent auf die Erweiterung seines fleischlosen Sortiments. Das langfristige Ziel besteht darin, bis 2025 50 Prozent der im Restaurant angebotenen Hauptgerichte pflanzlich zu gestalten. Die Einführung der SLAGVERK Plant-Based Nuggets markiert einen innovativen Schritt in diese Richtung.

©IKEA

Pflanzliche Alternative im Veganuary

Speziell im Jänner möchte IKEA-Kunden dazu inspirieren, pflanzliche Alternativen auszuprobieren. Das pflanzliche Food Sortiment wurde erneut erweitert, um den Kunden eine breite Auswahl zu bieten. Neu im Schwedenshop sind die veganen SLAGVERK Nuggets, die zu einem attraktiven Preis von 4,99 Euro für 0,5 Kilogramm erhältlich sind. Zusätzlich gibt es ein Angebot auf das vegane Schnitzel (4,99 Euro statt 5,99 Euro), um den Genuss pflanzlicher Köstlichkeiten zu fördern.

Von 2. bis 31. Jänner

Die SLAGVERK Nuggets sind ab sofort dauerhaft im Sortiment und in allen Einrichtungshäusern im Schwedenshop erhältlich. Das Angebot für vegane Schnitzel wird in allen schwedischen Restaurants angeboten und im Großraum Wien auch als exklusives Click&Collect Food-Angebot verfügbar sein. Die besonderen Angebote sind vom 2. bis inklusive 31. Jänner 2024 gültig.

Die pflanzliche Variante ist immer günstiger

IKEA Österreich hat die bewusste Entscheidung getroffen, dass die pflanzliche Option immer kostengünstiger ist. Um die Klimawende Realität werden zu lassen, muss sie für viele Menschen leistbar sein. Der Plant Dog wird in den IKEA Bistros in Österreich für 1,25 Euro, der Veggie Dog für 1 Euro und der Hot Dog für 1,50 Euro angeboten. Diese preisliche Gestaltung ermöglicht es den Kund:innen, eine nachhaltige Wahl zu treffen, ohne die finanzielle Belastung zu erhöhen. Die Klimabilanz von IKEA Food in Österreich wird durch eine Vielzahl fleischloser Alternativen und die Förderung pflanzlicher Gerichte aktiv verbessert. Derzeit umfasst das Food-Sortiment von IKEA in Österreich beeindruckende 63 Prozent an fleischlosen Alternativen.