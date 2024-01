Mauer übersehen und umgekippt: Feuerwehr muss Fahrzeug bergen

Veröffentlicht am 13. Januar 2024, 17:20 / ©Stadtfeuerwehr Weiz

Fahrzeugbergung in Faßlberg: Gestern Abend, am 12. Jänner, wurde eine Einsatzgruppe der Stadtfeuerwehr Weiz zur Unterstützung der FF Kumberg zu einer Fahrzeugbergung in Faßlberg alarmiert. Ein Kleintransporter ist über eine Mauer gefahren, umgekippt und auf der Seite zu liegen gekommen. „Durch die gute Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren konnte der Kleintransporter erfolgreich geborgen werden„, berichtet die Feuerwehr.