16-Jährige tot aufgefunden: Obduktion gibt Aufschluss über Ursache

Für ein 16-jähriges Mädchen aus Deutschland kam am Samstag jede Hilfe zu spät. Die Jugendliche war mit ihrer Familie auf Urlaub in Innichen, nahe der Osttiroler Grenze. Wie mehrere Medien berichten, unternahm die 16-Jährige alleine einen Spaziergang, von dem sie jedoch nicht mehr zurückkehrte. Angehörige alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte und eine große Suchaktion wurde eingeleitet. „Nach einer großangelegten Suchaktion folgte dann die traurige Gewissheit; der leblose Körper der jungen Frau wurde von den Einsatzkräften am Innichberg aufgefunden“, teilt der Landesfeuerwehrverband Südtirol in einer Einsatzinformation mit. Eine Obduktion wurde angeordnet.

16-Jährige erforen

Mittlerweile wurde das Ergebnis der Obduktion bekannt gegeben. Wie der ORF berichtet, soll das Mädchen erforen sein. Tödliche Verletzungen sollen nicht festgestellt worden sein. Man gehe davon aus, dass die 16-Jährige auf dem eisigen Weg ausgerutscht ist und abstürzte.