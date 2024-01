Wintersportler aufgepasst: In Italien gelten strenge Regeln

Solltest du in Bella Italia eine Skitour unternehmen wollen, musst du eine komplette Lawinenausrüstung mit dir führen. Auch musst du ein Schreiben der Haftpflichtversicherung bei dir haben, welches bestätigt, dass sie für Schäden aufkommt. Sonst droht dir ein Bußgeld.

Seit 2022

Seit 2022 gilt das Gesetz, dass ein Brief der Versicherung mitzuführen ist. Dieser muss in Englisch oder Italienisch geschrieben sein und darin muss stehen, dass die Versicherung bei Unfällen, auch Schäden an Dritten übernimmt. Des Weiteren gilt eine erweiterte Helmpflicht. Kinder und Jugendliche bis 18, die in Italien und Südtirol Ski-, Snowboard- und Rodelfahren wollen, müssen einen Helm tragen. Dieser muss CE-zertifiziert sein.

Hohe Geldstrafen für Betrunkene

Solltest du betrunken Skifahren in Italien, dann könnte es dir teuer zu stehen kommen. Denn ab einem Alkoholpegel von 0,5 Promille können Bußgelder zwischen 250 und 1000 Euro verhängt werden. Ab 0,8 Promille gilt es sogar als Straftat.