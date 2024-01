Live-Action: Eishockey Liga bleibt spannend

Veröffentlicht am 14. Januar 2024, 12:22 / ©5 Minuten

In einem weiteren Kräftemessen siegten die Zeltweg Murtal Lions mit einem beeindruckenden 6:3 gegen die UEHV RAUCH Technology Sharks Gmunden und haben die Möglichkeit, ihren Playoff-Einzug am Mittwoch im Heimspiel gegen die Oberösterreicher zu fixieren.

Österreichische Eishockey Liga weiterhin spannend

Die Spiele der Österreichischen Eishockey Liga (ÖEL) können auf der Livestreaming-Plattform des Österreichischen Eishockeyverbandes auf LIVE.eishockey.at verfolgt werden.

Lions triumphieren gegen Sharks

Am Samstag trafen die UEHV RAUCH Technology Sharks Gmunden auf die EV Zeltweg Murtal Lions. Die Haie standen vor der Herausforderung, einen Pflichtsieg zu erzielen, um die Chance auf den Playoff-Einzug zu wahren. Zeltweg startete stark in die Partie, mit Thomas Schiechl, der die Steirer früh mit 1:0 in Führung brachte (3.). Drei Minuten vor Ende des ersten Drittels erhöhten die Löwen, die nur mit 13 Feldspielern angereist waren, durch Mario Sulzer auf 2:0 (17.).

ATSE Graz holt sensationellen Punkt

In einem weiteren Duell holte der ATSE Graz sensationell einen Punkt gegen den Tabellenführer Kapfenberger SV. Der Favorit aus dem Mürztal startete abwartend, während die Grazer munter mitspielten und in ihrer ersten Überzahl mit 1:0 in Führung gingen, als Cody Wickstrom aus kurzer Distanz traf (10.).

Spannung bis zur Schlusssirene

Zu Beginn des letzten Drittels drückte Kapfenberg auf den Ausgleich, und ATSE-Goalie Gernot Fally hielt zunächst die Führung fest. Doch beim Schuss von KSV-Spielertrainer Kristof Reinthaler wurde Fally überrascht, und es stand 3:3 (46.). Da in der regulären Spielzeit kein entscheidender Treffer mehr gelang, ging die Partie in die Overtime. Dort sicherte Kris Reinthaler mit dem 4:3-Siegestreffer für Kapfenberg dennoch den knappen Sieg und den ersten Punktverlust der Saison.