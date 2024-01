Kältewelle mit kurzem Ende: Wann wird es in Kärnten wieder wärmer?

Auch in der kommenden Nacht und in der auf Mittwoch wird es demnach noch deutliche Minusgrade haben. „Klagenfurt kann da schon auch auf minus 7 Grad herunterkühlen in der Nacht“, erklärt Andreas Mannsberger von der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten. Tagsüber werden die Temperaturen wohl heute, morgen noch an der 0-Grad-Marke kratzen.

Gefrierender Regen als „größte Gefahr“

Ab Mittwoch wird es dann aber wieder etwas wärmer. „Zwei, drei Grad mehr könnten es auch in den Niederungen sein“, so Mannsberger. Der Grund dafür: Bewölkung, die aus Süden nach Kärnten kommt. In der Höhe, auf 2.000 Metern, wird es dann in Richtung der 0 Grad gehen. Obwohl die Bewölkung recht stark sein wird, sei nicht viel Niederschlag zu erwarten. Lediglich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag könnte es ein wenig regnen, oberhalb von 1.300 Metern könnte auch ein wenig Schnee dabei sein. „Die größere Gefahr dürfte wenn dann aber gefrierender Regen sein“, weiß der Meteorologe. In der Nacht gibt es dann nur noch ganz leichte Minusgrade in den Becken und Tälern Kärntens.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Am Donnerstag wird es deutlich wärmer

Am Donnerstag wird es dann im Vergleich zu den aktuellen Temperaturen fast schon „warm“. Die Höchstwerte erreichen dabei schon deutliche Plusgrade und liegen „irgendwo zwischen 2 und 6 Grad“, so Mannsberger. Auch am Donnerstag bleibt es stark bewölkt, die Plus-Temperaturen reichen allerdings bis in Gebirgslagen. Das sollte es dann aber vorerst mit wärmeren Temperaturen wieder gewesen sein.

„Kälte passt gut zu Jahreszeit“

„Am Freitag wird es spürbar kälter, vor allem in der Höhe“, weiß der Meteorologe. In 2.000 Metern Höhe könnte es dann wieder in Richtung der minus 12 Grad gehen. „Auch in den Niederungen wird es kalt, der Samstag bringt dann ebenfalls nur leichte Plusgrade unter tags“, berichtet Mannsberger. Die erste Kältewelle ist also mit Mittwoch kurz vorbei, ehe die nächste Kälte am Freitag bereits kommt. Diese dürfte aber wohl nicht allzu lange dauern. „Man muss allerdings auch sagen, dass die Kälte derzeit recht gut zur Jahreszeit passt“, meint Mannsberger abschließend.