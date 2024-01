Mittelalterliches „Schnäppchen“: Burg Rabenstein steht zum Verkauf

Wer wohl Burgherr dieses prachtvollen hochmittelalterlichen Exemplars wird? Für 9,95 Millionen Euro wird die Burg Rabenstein in Frohnleiten aktuell zum Verkauf angeboten. Der Verkauf wird über den Immobilienmarkler „Hendrich Real Estate“ abgewickelt.

Burg wurde saniert

Ober drauf zur über 2.700 Quadratmeter Burganlage gibt es ein privates Hideaway, einen Panoramalift und einen Parkplatz. „Dabei wurde die gesamte Bausubstanz aufwendig saniert, sowie ein großer Panoramalift – genannt ‚Atlantis Shuttle‘ – vom Besucherparkplatz zum Palas am Äußeren des Burgfelsens errichtet. Weitere Aufzüge im Gebäude schaffen eine hohe Barrierefreiheit. Bemerkenswert ist die Luftwärmpumpen-Heizung, die die gesamte Anlage beheizt“, heißt es im Inserat.

Veranstaltungszentrum mit mittelalterlichem Flair

Die Anfänge der Burg Rabenstein reichen bis ins 12. Jahrhundert zurück. In den Jahrhunderten hat die Burg dann also auch schon einiges „erlebt“. Aktuell dient sie als Konferenz- und Veranstaltungszentrum mit einem einzigartigen, mittelalterlichen Flair. So manch einer in dieser Kulisse auch schon seine Hochzeit gefeiert.