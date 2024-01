Happy End: Abgängige, demente Frau wieder zu Hause bei ihrem Ehemann

Am Sonntagvormittag, dem 14. Jänner, wurden in Wien die Einsatzkräfte mobilisiert: Eine 76-jährige demenzkranke Frau war abgängig. Der Ehemann hatte die Beamten im Zuge ihres Streifendienstes angesprochen und um Hilfe gebeten. „Er gab an, seine Frau leide an Demenz und sei plötzlich weg gewesen“, so die Polizei.

Mit Handypeilung geortet

Er und die Frau telefonierten miteinander, aber sie wusste nicht, wo sie war und konnte auch keine Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen. Mittels Handypeilung wurde die Frau in Mariahilf geortet und auch gefunden. Die Dame fror zwar, war aber unverletzt. Ihr Mann konnte sie kurze Zeit später wieder in die Arme schließen.