„Die große Chance“: Kärntner Poledancerin bei ORF-Castingshow dabei

Im Frühjahr 2024 sind bei der ORF-Castingshow „Die große Chance – Let’s sing and dance“ wieder Österreichs Sänger und Tänzer gefragt! Schon jetzt fix mit dabei ist die Klagenfurterin Nina Reyes: „Ich wurde im Sommer auf Instagram angeschrieben, ob ich Interesse habe mitzumachen. Das Casting in Wien durfte ich überspringen und bin ich direkt in den TV-Shows gelandet“, berichtet sie im Gespräch mit 5 Minuten. Ihr Spezialgebiet: Poledance und Luftakrobatik. Damit will sie auch die dreiköpfige Jury überzeugen.

©Heimo Huspek | Über eine Freundin ist Reyes zum Poledance gekommen. ©Heimo Huspek | Nun will sie bei der ORF-Castingshow ihr Glück versuchen.

50.000-Euro-Gewinn winkt

In der Jury sitzen unter anderem Musicalstar Mark Seibert, Fernsehmoderatorin Sasa Schwarzjirg, Schlagersänger Marc Pircher, Model Barbara Meier, Sänger Thorsteinn Einarsson, Schlagersängerin Simone Stelzer und Musiker Cesár Sampson. Moderiert wird die Show von Fanny Stapf und Andi Knoll. „Bis jetzt wurden 140 Tänzer und Sänger aus über 1.000 ausgewählt“, weiß Reyes. Teilnehmen kann jeder, der singen oder tanzen kann. Egal wie alt, egal ob Solo-Act, Duett oder Gruppe. Auf den Sieger wartet ein Gewinn von rund 50.000 Euro.