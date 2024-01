Gäste beschimpft und Mitarbeiter verletzt: Mann randalierte in Lokal

Veröffentlicht am 15. Januar 2024, 17:18 / ©BMI/Gerd Pachauer

Wilde Szenen spielten sich am Montagnachmittag, dem 15. Jänner 2024, in einem Lokal in der Klagenfurt Innenstadt ab. Aus bisher unbekannter Ursache begann dort ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt plötzlich Gäste zu beschimpfen und herumzuschreien. Nachdem ein 46-jähriger Mitarbeiter ihn aufgefordert hatte, das Lokal zu verlassen, attackierte er diesen zudem körperlich und verletzte ihn leicht. Schließlich wurde die Polizei hinzugezogen.

Drohte Polizisten mit dem Umbringen

Doch auch gegenüber einschreitenden Polizeibeamten stellte er sein Verhalten nicht ein und musste infolgedessen festgenommen werden. „Im Zuge der Festnahme bedrohte er einen Beamten mit dem Umbringen“, heißt es seitens der Polizei. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Nach Abschluss der Erhebungen wird er der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.