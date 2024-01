„Umzug“ nach Osttirol: Post-Zustellbasis in Winklern wird geschlossen

„Unsere Zustellbasis in Winklern entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und ist für die Paketmengen, wie sie heute bestellt werden – und von uns folglich zugestellt werden müssen – nicht ausgelegt“, heißt es seitens der Post gegenüber 5 Minuten zu der Schließung der Post-Zustellbasis in Winklern. Vonseiten der Post habe man in weiterer Folge daher Alternativen in unmittelbarer Nähe geprüft und sich dazu entschlossen, ab Sommer die Zustellung von Nußdorf-Debant (Osttirol) aus durchzuführen.

„Naheliegende Gründe“ für „Umzug“ nach Osttirol

Die Zustellbasis „wandert“ also von Kärnten nach Osttirol. Die Gründe seien laut Post naheliegend: „Hier haben wir moderne Arbeitsplätze, Kapazitäten für hohe Paketmengen und die Infrastruktur für einen E-Fuhrpark.“ Das sei nicht nur logistisch effizient, „sondern auch nachhaltig, da wir hier keinen weiteren Bodenverbrauch haben“.

„Keine Auswirkung“ auf Qualität der Zustellung

Zudem würden Bezirks- oder Bundesländergrenzen für die postalische Versorgung der Bürger „keine Rolle“ spielen. „Auf die Qualität der Zustellung – gleich ob Brief oder Paket – hat dieser „Umzug“ keine Auswirkung“, heißt es seitens der Post auf die Frage von 5 Minuten, ob der Standortwechsel in die 2022 errichtete Postbasis in Nußdorf-Debant Auswirkungen auf die Kärntner haben würde.