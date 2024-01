„UFO-Stau“: Foto von Himmelsphänomen sorgt in Kärnten für Lacher

Häufiger als man glauben würde, sieht man die „Starlink“-Satelliten am (Kärntner) Nachthimmel. Dabei handelt es sich um eine spezielle und unverkennbare Formation von mehreren hellen Punkten, die hintereinander über den Himmel ziehen. Bei „Starlink“ handelt es sich um ein Satellitennetzwerk von Milliardär Elon Musk und seinem Raumfahrtunternehmen „SpaceX“.

„Wo sind die UFO-Mauler?“

Ein Kärntner hat das Phänomen auch gestern Abend am Kärntner Nachthimmel wieder erblickt und fotografiert. „Wo sind die UFO-Mauler von Spittal und Umgebung?“, fragt er in seinem Facebook-Posting. Das hat gleich mehrere seiner Facebook-Freunde dazu animiert, zu antworten. Eine Person spricht von einem „Ufo-Stau“, ein weiterer zieht einen amüsanten Vergleich: „Red kan Blödsinn… des is de Villacher Straße zur Rushhour.“ Wenn ihr wissen wollt, wann ihr „Starlink“ wieder am Himmel beobachten könnt, könnt ihr das hier erfragen.