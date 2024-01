Urlaub in Südafrika: Amira Pocher schwitzt für ihre Strandfigur

Die 31-jährige Klagenfurterin, die als Moderatorin Berühmtheit erlangt hat, macht es sich in Südafrika jedenfalls nicht nur am Strand gemütlich. In ihrer Instagram-Story ist sie aktuell mit Gewichten im Fitness-Studio zu sehen. Für ihre Strandfigur schwitzt die Ex von Oliver Pocher jedenfalls.

„Kaufe zwei Kaffee, zahle für beide“

Daneben geht sie auch laufen – zwischendurch gönnt sie sich eine Tour durch Kapstadt und lacht über die Schilder vor den Cafés. Ihr Favorit: „Todays Special: Buy 2 Coffees, pay for both and get a free smile.“ (Übersetzt: Heutiges Special: Kaufe zwei Kaffee, zahle für beide und bekomme ein gratis Lächeln.) Sie hat sich den Kaffee dort dann übrigens auch genommen. Um die Kinder kümmert sich währenddessen ihr Noch-Ehemann.