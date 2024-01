Triathlon-Fahrrad aus Kellerabteil gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in das Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Krumpendorf eingebrochen. In der Folge wurde daraus ein hochpreisiges Triathlon-Fahrrad im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. „Aus den anderen Kellerabteilen wurde nichts gestohlen“, erklären die ermittelnden Beamten der Polizeiinspektion Krumpendorf.