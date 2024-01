Minusgrade lassen Steiermark frieren: Wann wird es wieder wärmer?

In letzter Zeit haben sich die Temperaturen in der Steiermark immer um den Gefrierpunkt herumbewegt. Mehr als maximal plus 3 Grad waren da nicht drin. Dazu kam noch der anhaltende Sonnenschein, der für heitere aber dennoch bitterkalte Tage sorgte. Nun stellt sich die Frage: Wann wird es wieder wärmer?

Frostiger Tagesstart

Grundsätzlich sind im Laufe der Woche auch weiterhin Minusgrade zu erwarten. „In den Tälern in den nächsten Tagen müssen wir eigentlich immer mit Frost rechnen“, fasst ein Meteorologe der GeoSphere Austria auf Nachfrage von 5 Minuten zusammen. So wird auch der Mittwoch kalt starten. Laut der aktuellen Prognose kommen in der Früh Tiefstwerte zwischen minus 11 und minus 4 Grad auf uns zu. Aber: Die Grade werden im Laufe des Tages das Thermometer hinauf wandern. Bis zu plus 8 Grad sind möglich – zumindest „dort, wo der Südwestwind stärker durchgreifen kann“, wie in der Prognose erklärt wird. „Auf den Bergen gibt es eine markante Erwärmung“, wird hinzugefügt.

Bis zu 12 Grad

Noch eher kann sich die Prognose für den Donnerstag in der Steiermark sehen lassen – zumindest hinsichtlich der Temperaturen. „Am Donnerstag kann es in der ganzen Steiermark erst wieder leichte Plusgrade haben“, so der Meteorologe. Im Südosten könnte der Südwestwind dafür sorgen, dass die Grade die „10-Grad-Marke“ knacken – bis zu 12 Grad sind möglich. Ansonsten wird es meist zwischen 4 und 8 Grad haben.

Warmer aber regnerischer Donnerstag

Alles schön und gut, es wird demnach also wärmer. Die Prognosen sehen aber auch Regenschauer für den Donnerstag vor. „In der Früh und am Vormittag gehen ein paar Regenschauer nieder, in den Tälern und Niederungen besteht dabei Glättegefahr. Tagsüber lockern die Wolken mit Südwestwind etwas auf und es ist für längere Zeit niederschlagsfrei. Gegen Abend nimmt die Schauertätigkeit dann von Nordwesten her wieder zu“, so die Prognose von der GeoSphere Austria.

Kältewelle mit kurzem Ende

Die Kältewelle hat aber ein kurzes Ende, denn schon am Freitag fällt die Anzeige am Thermometer wieder in den Minus-Bereich. „Richtung Freitag und Samstag erwarten wir in der Obersteiermark auch tagsüber wieder Dauerfrost“, sagt der Meteorologe im Gespräch mit 5 Minuten voraus. Das bestätigt auch die Prognose: „Der Freitag bringt wieder winterliche Temperaturen, dazu weht teils unangenehm kalter Nordwestwind.“ Die Höchstwerte bewegen sich zwischen minus 2 und plus 3 Grad.

Schnee ab Freitag

Und die Niederschläge? Die zeigen sich Freitagfrüh und am Vormittag in Form von Schneeschauer. Im Laufe des Tages klingen die Schauer aber auch schon wieder ab. Ab Samstag kehren wir wieder zum aktuellen Wetterstand zurück: Die Sonne kommt hervor und es bleibt kalt. „In der Früh und am Vormittag halten sich in der nördlichen Obersteiermark noch dichtere Wolken, sehr bald setzt sich aber in der gesamten Steiermark sonniges und kaltes Winterwetter durch“, heißt es in der Prognose. Die Temperaturen kommen über minus 2 und plus 4 Grad nicht hinaus.