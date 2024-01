Rettl-Doku feierte Wien-Premiere

Im Beisein von Freunden, Stammkunden, Partnern, Fans sowie einigen Prominenten

flimmerte die Feature-Doku „RETTL SICH, WER KANN“ am 12. Jänner 2024, um 20.30 Uhr, in der Prater Alm in Wien über die Leinwand. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Gesichtet wurden unter anderen die Macher des Films, Jaqueline Rauter und Jo Caazee, Schauspieler David Wurawa, Filmproduzent Konstantin Seitz, Designerin Barbara Engel, Thomas Köffler, Fußballlegende Michael Konsel sowie Kärnten-Elvis Michael „Buzgi“ Buchacher.

Rettl-Film kommt auch nach Graz

Zu verkosten gab es Drinks und Cocktails sowie eine kräftige Jause mit regionalen Produkten. Auch ein Gewinnspiel durfte nicht fehlen. Die Gewinnerin wurde vor Ort ermittelt und der Gutschein wurde ihr persönlich von Juniorchefin Hannah Widnig überreicht. Die nächste Vorstellung im Schubertkino in Graz ist am kommenden Sonntag, dem 21. Jänner 2024, um 14 Uhr.