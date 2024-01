Achtung Glatteis! Hier müsst ihr in der Steiermark besonders aufpassen

„In den Morgenstunden regnet es verbreitet leicht bis mäßig“, heißt es seitens der „GeoSphere Austria“. Diese hat für die heutigen Morgen- und Vormittagsstunden eine Glatteis-Warnung in gelb für die gesamte Steiermark und in orange für große Teile der westlichen Steiermark ausgerufen. Besonders gefährlich dürfte es aber in den obersteirischen Tälern werden: „Aufgrund der negativen Temperaturen muss hier recht verbreitet mit Glatteis gerechnet werden“, so die Meteorologen.

„Bis zur Unpassierbarkeit vereiste Verkehrswege“

Warnstufe „orange“ bedeutet in diesem Fall „verbreitet Eisbildung am Boden oder an Gegenständen“. Weiters warnt die „GeoSphere“ auch vor einer hohen Unfallgefahr „durch plötzlich auftretende Glätte über mehrere Stunden“. Zudem könnten Verkehrswege „bis zur Unpassierbarkeit“ vereist werden. „Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr sind zu erwarten“, erklären die Experten.

Warnstufe rot für große Teile der Steiermark

Auch auf der Seite der Unwetterwarnzentrale wird gewarnt: Vor gefrierendem Regen. Hier leuchtet die Warnkarte sogar in großen Teilen der Steiermark rot, Graz ist auf dieser Karte in orange gehalten. Auf jeden Fall heißt es, in der Früh aufzupassen und wenn möglich auf „nicht notwendige Autofahrten zu verzichten oder auf den öffentlichen Verkehr auszuweichen“, rät die „GeoSphere“.