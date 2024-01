Armin Assinger-Trick: So locken euch Betrüger in neue Investmentfalle

Künstliche Intelligenz (KI) hilft uns immer häufiger in Lebenslagen. Geraten jedoch Betrüger an das neue Online-Tool, kann dies schnell nach hinten losgehen und plötzlich wirbt dann der bekannte Kärntner Moderator Armin Assinger, mit einem geheimen Investment-Trick, obwohl er selbst nie für einen solchen Beitrag strammgestanden hat.

Verzweiflung groß: „Kann da gar nichts machen“

„Ich kann da gar nichts machen. Ich warte schon lange, dass das Thema aufgegriffen und eingehend vermittelt wird, dass das Lug und Trug ist“, erklärt der echte Armin Assinger vor kurzem in einem Gespräch mit dem „Kurier„. Der Grund: Eine betrügerische Investitionsplattform wirbt aktuell mit dem guten Namen des Moderators aus dem Bezirk Hermagor. Sogar sein Gesicht soll dort in einem Werbe-Testimonial zu sehen sein – und das, obwohl er nie an einem solchen Dreh teilgenommen hat. Videomaterial des ORF sei dazu illegaler Weise benutzt worden, heißt es in Medienberichten. Auch die ORF-Rechtsabteilung wurde bereits in Kenntnis gesetzt.

Betrugsfall in Niederösterreich

Doch das hält die Betrüger nicht ab. Erst vor wenigen Tagen fiel ein Pensionist aus Niederösterreich auf die dubiose Onlineanzeige hinein – wir haben berichtet. Er verlor rund 4.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Übrigens ist Armin Assinger nicht der einzige ORF-Moderator, der mit den Betrügereien konfrontiert wird. Ähnlich soll es auch Armin Wolf oder Robert Kratky ergehen.