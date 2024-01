Mountainbikes aus Abstellraum gestohlen

In Krumpendorf

Veröffentlicht am 18. Januar 2024, 15:38 / ©5 Minuten

Bisher unbekannte Täter drangen zwischen 15. und 17. Jänner 2024 in den Abstellraum einer Wohnanlage in Krumpendorf ein. „In der Folge wurden zwei Mountainbikes im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen“, teilen Beamte der Polizeiinspektion Krumpendorf mit. Sie ermitteln nun in dem Fall.