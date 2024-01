Beratungsstelle für slowenisch-sprachige Bauern eröffnet

Eingerichtet wurde die Svetovalna služba za slovensko govoreče kmetice in kmete in enger Zusammenarbeit mit den Fachreferaten in der Landwirtschaftskammer und dem Volksgruppenbüro des Landes Kärnten. Geöffnet ist die Beratungsstelle vorerst immer mittwochs von 9.00 bis 12.30 Uhr, bei entsprechendem Bedarf sollen die Öffnungszeiten ausgeweitet werden. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) dankte allen, die zum Entstehen der neuen Beratungsstelle beigetragen haben.

Bestmögliche Unterstützung

Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber ergänzte: „Wir wollen im Miteinander das Beste für unsere Bäuerinnen und Bauern machen.“ Die neue Beratungsstelle sei auch als Zeichen der Wertschätzung zu sehen. Maria Mader-Tschertou wird in der Beratungsstelle tätig sein. Ihr war eine solche Anlaufstelle immer schon ein Anliegen: „In der Muttersprache kann man besser von Herzen kommunizieren.“ Mader-Tschertou hat Agrarwissenschaften an der Universität für Bodenkultur in Wien studiert und ist Vorsitzende der Bäuerlichen Bildungsgemeinschaft KIS. Mit ihrer Familie bewirtschaftet sie einen Bergbauernhof mit Mutterkuhhaltung in Windisch Bleiberg.