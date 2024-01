Fuß eingeklemmt: Schwerer Arbeitsunfall im Bezirk Spittal

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagnachmittag in einem Holzverarbeitungsbetrieb im Bezirk Spittal an der Drau ab. Bei Arbeiten an einer Beschickungsanlage wurde der Fuß eines 17-jährigen Lehrlings plötzlich eingeklemmt. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 7 ins BKH Lienz gebracht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.01.2024 um 19:15 Uhr aktualisiert