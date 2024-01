Tod auf der Piste: Urlauberin bei Ski-Unfall verstorben

Veröffentlicht am 18. Januar 2024, 20:51 / ©5 Minuten

Zu einem tödlichen Ski-Unfall kam es am Donnerstag, dem 18. Jänner, gegen 10.30 Uhr in Kaprun am Kitzsteinhorn. Eine 43-jährige tschechische Urlauberin war auf der Langwied-Abfahrt talwärts unterwegs, als ihr eine 39-jährige Skifahrerin, ebenfalls aus Tschechien (aber nicht bekannt), von hinten auffuhr.

Sturz endete tödlich

Beide Fahrerinnen kamen zu Sturz. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod der 39-Jährigen feststellen. Die 43-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand von Ermittlungen.