Schnee am Freitag: Frau Holle stattet Österreich einen Besuch ab

„Der Vormittag bringt noch viele Wolken und vor allem im Süden und im Bergland zeitweise etwas Schneefall, sonst meist nur noch regional leichten Schneefall. Am Nachmittag wird es langsam immer trockener und besonders im Norden und Osten zeigt sich besonders nördlich der Donau immer öfter die Sonne“, so die Prognose der GeoSphere Austria.

Windig & winterliche Temperaturen

Der Wind dürfte mancherorts etwas unangenehmer ausfallen: Am Alpenostrand und auf den Bergen weht ein lebhafter bis starker West- bis Nordwestwind, ansonsten fällt er eher schwach bis mäßig aus. In der Früh hat es noch zwischen minus 4 bis plus 1 Grad. Maximal erreichen die Temperaturen minus 2 bis plus 3 Grad.