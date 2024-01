LAC-Klagenfurt dominiert: 15 Meistertitel und internationale Erfolge

Das vergangene Jahr war für das LAC-Mastersteam von beeindruckendem Erfolg geprägt. Die LACler sicherten sich insgesamt 15 österreichische Meistertitel, wobei Richard Peterl (M60) als regelrechter „Titelhamster“ herausragte und fünf Mal ganz oben auf dem Siegerpodest stand. Die internationale Bühne betrat das LAC-Klagenfurt-Team mit drei Vertretern (Margit Gesierich, Richard Peterl, Valentin Topitschnig) bei der Masters-EM in Pescara, Italien. Margit Gesierich (W50) platzierte sich dabei hervorragend und erreichte den sechsten Rang im Diskuswurf.

LAC-Klagenfurt setzt Maßstäbe auf nationaler und Landesebene

Nicht nur national, sondern auch auf Landesebene hinterließen die LACler ihre Spuren. Insgesamt wurden 13 Masters-Landesrekorde in der abgelaufenen Saison verbessert, was die konstante Leistungsstärke des Teams unterstreicht.

Auf internationalem Parkett: LAC-Mastersteam glänzt mit Top-Platzierungen

Besonders in der Weltbestenliste machten die Athleten des LAC-Mastersteams von sich reden. Günther Gasper, Hochspringer in der Altersklasse M55, erreichte den neunten Platz in der Weltbestenliste und den fünften Platz in Europa. Ebenso beeindruckend präsentierte sich Ulrike Striednig, 5000-Meter-Läuferin in der Klasse W60 (noch für den AC Moosburg), mit dem 14. Platz weltweit und dem elften Platz in Europa.