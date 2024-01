SPÖ-Parteitag: Die Roten rüsten sich für Superwahljahr 2024

Veröffentlicht am 20. Januar 2024, 09:56 / ©SPÖ

Am heutigen Samstag, den 20. Jänner 2024 findet der Landesparteitag der SPÖ in Kapfenberg statt. Der Landesparteivorsitzender Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang und Bundesparteivorsitzender Andreas Babler werden in ihren Reden, die SPÖ-Vision einer gerechten Zukunft vorstellen.

Auftakt um 10 Uhr

Ab 8.30 Uhr versammelt sich die Politik in der Stadthalle Kapfenberg (Johann-Brandl-Gasse 23), um sich gemeinsam für das kommende Wahljahr vorzubereiten und einige wichtige Punkte der Tagesordnung zu besprechen. Um 10 Uhr erfolgt der Startschuss und somit der Auftakt für das Event. Die Veranstaltung wird auch von Gebärdensprachdolmetschern begleitet, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten. Nähere Informationen zur Veranstaltung und auch zu den Themenschwerpunkten gibt es hier.