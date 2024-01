Ball der Technik lädt zum „Tanz der Algorithmen“

Veröffentlicht am 20. Januar 2024, 14:48 / ©Lunghammer - TU Graz

Ganz im Zeichen der Informatik und Biomedizinischen Technik bringt der Ball der Technik 2024 nicht weniger als 2.300 Studierende, Angehörige der Grazer Technik und Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zu einer rauschenden Ballnacht zusammen. Gemeinsam mit dem Hauptsponsor IT Community Styria zaubern die Veranstalter rund um die TU Graz heuer den „Tanz der Algorithmen“ aufs Parkett.

Musikalische Unterhaltung und originelle Spiele

Neben Musik, etwa von den Ballroom Busters, dem Grazer Salonorchester oder der Big Band Bad Gleichenberg und dem beliebten HTU-Clubbing im Kellergewölbe mit The Physicks, wartet der Ball der Technik 2024 mit vielen speziellen Highlights auf: Der TU Graz-Themenraum steht ganz im Zeichen von „Inclusive Intelligence“. Dort spielen Ballgäste mit Hilfe von Augmented Reality und ohne Notenkenntnis virtuos das Klavier, mutieren im Live-Deep-Fake schnell mal zum Rektor der TU Graz und können ihre Mobiltelefone einem eingehenden IT Security Check unterziehen. In der FH Lounge vernetzt die FH Joanneum Menschen und Systeme unter dem Motto „Weißer SprITzer“ und lädt zu kniffligen Rätselaufgaben rund um die Themen AI, Big Data und mehr.

Die Veranstalter

Veranstaltet wird der Ball der Technik 2024 von der TU Graz, der Kammer der ZiviltechnikerInnen für Steiermark und Kärnten, alumniTUGraz 1887, der FH Joanneum und der HTU TU Graz.