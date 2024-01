Bildung & Wirtschaft: Finnische Botschafterin zu Gast in Kärnten

Im Zuge dessen trafen sie sich auch beim traditionellen Neujahrsempfang im finnischen Honorarkonsulat, zu dem Honorarkonsulin Daniela Stein eingeladen hatte.

Finnisch-Österreichische Partnerschaft

In ihren Gesprächen in der Landesregierung diskutierten Kaiser und die Botschafterin darüber, wie bestehende Verbindungen zwischen Kärnten und Finnland weiter ausgebaut werden können. Ein besonderes Interesse wurde dabei am finnischen Bildungs-Know-how hervorgehoben. Kaiser informierte darüber, dass die Fachhochschule Kärnten bereits mit fünf finnischen Fachhochschulen im Bereich Gesundheit kooperiere und ein reger Studierendenaustausch stattfinde.

Finnische Botschafterin betont die Wichtigkeit von Austausch mit der Jugend

Die Botschafterin betonte die Bedeutung solcher Kooperationen mit jungen Menschen, die Interesse in der Bevölkerung wecken können. Auch Honorarkonsulin Stein und Landesamtsdirektor Dieter Platzer nahmen am Gespräch teil.

Nachhaltigkeit und Inspiration

Später trafen sich die Gäste im finnischen Honorarkonsulat, wo Landeshauptmann Kaiser von einem produktiven Arbeitsgespräch mit der Botschafterin berichtete. Er betonte, dass Finnland und Schweden Vorbildländer für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen seien, welche auch in Kärnten verankert sind.

Gemeinsam Stark in der Veränderung

Kaiser hob die Bedeutung abgestimmten Handelns angesichts der veränderten Situation in Europa hervor. Er appellierte an eine stärkere Sichtbarkeit und Handlungsmacht der EU im globalen Kontext. Honorarkonsulin Stein und Honorarkonsulin von Schweden, Herta Stockbauer, wurden für ihre wichtige Tätigkeit gedankt.

Erster Besuch und klare Signale

Botschafterin Vaskunlahti betonte, dass der Besuch in Kärnten ihre erste Dienstreise in ein Bundesland seit ihrem Amtsantritt im September 2023 sei. Sie unterstrich die vielen Verbindungen zwischen Kärnten, Österreich und Finnland und betonte das Interesse an einer Steigerung der bilateralen Handelsbeziehungen. In Zeiten sich ändernder Sicherheitsbedingungen in Europa, sei Finnland im April 2023 der NATO beigetreten.