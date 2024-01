Lauf, Sprung, Wurf: LAC-Masterathleten erobern die Bestenlisten

Gleich sechs LACler finden sich in der Weltbestenliste unter den Top 40, während sie in der Europabestenliste sechs Platzierungen unter den besten 30 erreicht haben.

Uli Striednig und Günther Gasper dominieren die Bestenlisten

Allen voran sticht die herausragende Leistung von Uli Striednig (damals noch für den AC-Moosburg) über die 5000 Meter der Klasse W60 heraus. In Kolin/CZE erzielte sie eine beeindruckende Zeit von 21:00,16 Minuten und sicherte sich damit den 14. Platz in der Weltbestenliste sowie den 11. Platz in Europa. Günther Gasper (M55) überzeugte bei den österreichischen Mastersmeisterschaften im Hochsprung mit einer übersprungenen Höhe von 1,67 Metern. Diese Leistung brachte ihm den fünften Platz in der Europabestenliste sowie den neunten Platz in der Weltbestenliste ein.