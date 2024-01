In Graz: Keuchhusten-Fälle nehmen starken zu

Veröffentlicht am 21. Januar 2024, 12:39 / ©Andrea Piacquadio/Pexels

Mediziner führen dies auf mögliche Impflücken zurück, die während der COVID-19-Pandemie entstanden sind. Insbesondere in einer Schule in Graz, in der viele Kinder nicht geimpft sind, soll der Ausbruch seinen Ursprung haben.

Gefährdung für Säuglinge

Trotz der Verfügbarkeit von Impfungen sind Säuglinge besonders gefährdet. Dr. Hans-Jürgen Dornbusch, Leiter des Impfreferats der österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, warnt vor den Risiken: „Unbehandelt ist die Erkrankung sehr lange ansteckend, was vor allem für Säuglinge besonders gefährlich ist.“ Babys können schwer erkranken, und eine von 1.000 Kindern stirbt an den Komplikationen.

Zunahme der Fälle in Graz

Andrea Grisold, Leiterin des Hygieneinstituts der Medizin-Uni Graz, bestätigt gegenüber dem „ORF“ den Anstieg von Keuchhusten-Fällen in Graz: „Wir sehen auch in unserer Praxis fünf bis 20 Fälle, die wir pro Tag alleine in Graz diagnostizieren, das ist schon sehr viel im Vergleich zu vor einigen Jahren.“

Unterfinanzierte Diagnose

Die Diagnose von Keuchhusten kann durch einen PCR-Test erfolgen, der jedoch nicht von der Krankenkasse abgedeckt ist und 50 Euro kostet. Kinderarzt Dornbusch fordert dringend eine Änderung dieser Regelung, um die Anzahl undiagnostizierter Fälle zu reduzieren und eine weitere Verbreitung zu verhindern.

Impfpass überprüfen

Experten empfehlen, den eigenen Impfpass zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Keuchhusten-Impfung auf dem neuesten Stand ist. Insbesondere Kinder im Volksschulalter sollten eine Auffrischungsimpfung erhalten. Erwachsene sollten alle zehn Jahre und ab dem 60. Lebensjahr alle fünf Jahre geimpft werden, idealerweise in Kombination mit Diphtherie, Tetanus und Kinderlähmung.