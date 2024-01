Kinderfasching: Kleine Narren überzeugten mit flotten „Schmäh“

„Klein aber oho“, so lässt sich der Kinder Fasching der Villacher Faschingsgilde wohl am besten zusammenfassen. 15 Nummern wurden vom Lei-Lei-Nachwuchs einstudiert und in herziger Art auf die Bühne gezaubert. Allen voran das Mini-Lei-Lei-Prinzenpaar um Marie Schwab und Laurenz- Frederik Zavodnik. Die beiden halfen dem „großen“ Prinz Hannes Pernstich sogleich in einer misslichen Situation. Denn: Die Gardemädchen wollten Pernstich einfach nicht gehorchen. Da stellte Marie keck fest: „Vielleicht ist es wegen seiner grau-melierten Locken, dass die großen Gardemädel bocken.“ Prinz Laurenz löste die Situation sogleich: „I kann nix dafür, deine Mädels folgen nur mir.“

Schulen und Tanzstudios an Programm beteiligt

Unter der Ägide von Jugendministerin Andrea Miklautsch, die seit 23 Jahren beim Villacher Fasching ist, entwickelte sich in der Folge ein kurzweiliges Programm, an dem Kinder von zahlreiche Schulen sowie von Tanzstudios mitwirkten.