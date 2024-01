Landeshauptmann Kaiser bei Kunstmatinee der Tischlerei Schellander

Der Familienbetrieb, der seit fast 80 Jahren besteht und von Norbert Schellander geführt wird, legt nicht nur großen Wert auf Handwerkskunst, sondern auch auf die Förderung der Kunst. Der renommierte Künstler Franz Politzer präsentierte dabei seine Werke unter dem Titel „Landschaft als Bühne“, aus denen auch ein Kunstkalender für das Jahr 2024 entstand.

Kunst als vielseitige Begegnung im Familienbetrieb

„In der Tischlerei Schellander wird Kreativität in den verschiedensten Formen gelebt – von technisch über handwerklich bis künstlerisch. Ich freue mich, dass ihr euer Unternehmen auch zum Ort der Begegnung und vielseitigen Auseinandersetzung mit Kunst macht“, so Kaiser in seiner Ansprache.

Künstler Franz Politzer präsentiert beeindruckende Werke

Franz Politzer, in Wien geboren und in Kärnten ansässig, präsentierte seine Werke, die durch das Motto „Landschaft als Bühne“ geprägt sind. Der Künstler studierte Malerei an der Akademie der bildenden Künste in Wien und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Preis der Bundeshauptstadt Wien beim österreichischen Grafikwettbewerb in Innsbruck 1974 und den Rheinischen Kunstpreis im Jahr 1992. Seine Werke wurden in vielen Ausstellungen im In- und Ausland präsentiert.