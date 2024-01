Eine Spezial-Stadtführung durch das Erbe bedeutender Frauen in Wolfsberg

Am 31. Januar

Die Stadtgeschichte Wolfsbergs ist oft von männlichen Einflüssen geprägt, aber bedeutende Frauen haben ebenfalls tiefe Spuren hinterlassen. Maria Ziegler brachte den Ahnherrn der Familie Offner nach Wolfsberg und wird in der Kapuzinerkirche für ihr wohltätiges Wirken geehrt. Gräfin Laura von Hardenberg prägte maßgeblich die Neugestaltung des Schlosses Wolfsberg mit als Gemahlin des Grafen Hugo I. Henckel von Donnersmarck. Erzherzogin Marie Valerie, Namensgeberin des Krankenhauses Wolfsberg, stammte aus dem Kaiserhaus und trug zur medizinischen Geschichte der Stadt bei.

Literarische Erben und Heilige Damen

Christine Lavant und Gertrud Schmirger, alias Gerhart Ellert, sind zwei bedeutende Schriftstellerinnen aus dem Lavanttal. Die Straßenbenennungen in St. Stefan und der Reding sowie ein Platz vor dem AMS zeugen von ihrem Einfluss. Die Führung führt auch zu heiligen Damen wie Kaiserin Kunigunde im Museum im Lavanthaus, der Gottesmutter Maria auf der Pestsäule am Hohen Platz und Anna, der Mutter Mariens, die die Bäckerkapelle neben der Markuskirche gewidmet ist.

Vom Leben und Sterben: Grabsteine, Hexenprozesse und Arbeiterinnen

Die Führung beleuchtet nicht nur Grabsteine und Epitaphe bedeutender Bürgerinnen Wolfsbergs, sondern auch tragische Schicksale von Frauen in Hexenprozessen und jener Wolfsberger Jüdin, die in Auschwitz ihr Leben ließ. Ein besonderer Blick gilt den vielen Arbeiterinnen, die beispielsweise im Kohlebergbau tätig waren. Modernere Kunstwerke in Wolfsberg mit Frauenbezug runden das Bild ab.