VSV-Unihockey geht mit 11:7 als Sieger nach Hause

Jedoch kämpften sich die Rotjacken immer wieder heran und hielten so die Spannung im hochklassigen Spiel. Beide Teams zeigten überragende Spielkombinationen und Tore und bewiesen den vielen Zusehern (Rekord für U19, die Halle war fast voll) einmal mehr, dass in Kärnten die Nachwuchsarbeit nachhaltig hervorragend organsiert ist. Der Kapitän und Top Scorer, Jakob Rainer (3 Tore/ 1 Assist), spielte leicht angeschlagen zwar durch, musste für das Spiel am Samstag gegen Linz jedoch absagen (Schonung).

Eintrug in die Scorerliste

Am Tag darauf fuhr das Herrenteam nach Linz um das nächste Auswärtsspiel in der österreichischen Bundesliga zu bestreiten. Eine stark dezimierte Mannschaft (viele Ausfälle) setzte sich am Ende mit 5:2 durch und führt nun wieder (vor Wien) die Meisterschaftstabelle an. Mann des Spiels war abermals unser Topscorer, Timo Schmid, der sich mit 3 Punkten in die Scorerliste eintrug.

WM-Qualifikation in Polen

In der Liga folgt jetzt eine Pause fürs Nationalteam, denn es steht die WM-Qualifikation in Polen am Programm. Vom 2. bis 4. Februar spielt unser A-Nationalteam in Polen (Lochow) gegen die Mannschaften aus Tschechien, Polen und Ungarn um die Qualifikation zur WM in Malmö im Dezember. Vom VSV ist diesmal nur ein Spieler nominiert, der erst 17-jährige Jakob Rainer, aktuell Dritter in der Liga-Scorerliste, wurde vom tschechischen Trainerteam in die Mannschaft berufen und spielt somit seine zweite WM-Quali.

Nach der Liga-Pause geht es für den VSV-Unihockey erst am 18. Februar 2024, mit dem Heimspiel gegen Zell weiter. Die mit Spannung erwartete Play-Off-Phase beginnt dann am 16. März, wo in einer Halbfinalserie (best fo 3) und einer anschließenden Finalserie (best of 5) der Österreichischen Meister 23/24 gekürt wird.