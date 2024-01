Bücherbox reist durch Kärnten und soll Schüler zum Lesen motivieren

Landesrat Daniel Fellner unterstützt das innovative Projekt der reisenden Bücherbox, bei dem eine sogenannte „Sharing-Lösung“ an einigen Kärntner Volksschulen vom Lesachtal bis ins Lavanttal im Rahmen einer Pilotphase umgesetzt wird. Gemeinsam mit dem Villacher Start-Up „Swircle“ soll dazu beigetragen werden, Kinder für Bücher und das Lesenlernen zu begeistern. Das Angebot zielt darauf ab, Schülerinnen, Schülern und ihren Lehrkräften unkomplizierten Zugang zu einer Fülle von spannenden und aktuellen Kinderbüchern zu verschaffen.

Sechsmal im Jahr tauschen

Fellner: „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Swircle diese innovative Idee in Kärnten als Vorreiter umsetzen, um den Schülerinnen und Schülern der teilnehmenden Volksschulen die Freude am Lesen zu vermitteln. Besonders überzeugt hat uns, dass dieses Projekt die Klassen kontinuierlich durchs Schuljahr begleitet und so Teil des Alltages der Kinder wird.“

Einzigartig am Konzept ist der schulübergreifende Büchertausch: Bis zu sechsmal im Schuljahr werden die Bücherboxen über Swircle getauscht. So erhalten die Kinder im Laufe des Schuljahres Zugang zu bis zu 120 verschiedenen Büchern.

So funktioniert es: Die teilnehmenden Klassen erhalten regelmäßig eine hochwertig gestaltete Bücherbox mit 20 altersgerechten und sorgfältig ausgewählten Kinderbüchern. Mit einer reisenden Bücherbox wird das schulübergreifende Teilen von Kinderbüchern umgesetzt und kann so mehr Abwechslung in die Klassen bringen. Die erste Umsetzung der Swircle School Edition in Kärntner Volksschulen erfolgt durch die enge Zusammenarbeit und Unterstützung des Landes Kärnten im Rahmen der Abteilung 6 – Bildung und Sport.

„Wir sind davon überzeugt, dass das Teilen als Alternative zum dauerhaften Besitz in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird – das gilt auch für öffentliche Einrichtungen wie Schulen. Mit unserem nachhaltigen Sharing Konzept ermöglichen wir den Kindern Zugang zu deutlich mehr Büchern“, fasst Nancy Wang, Gründerin von Swircle, zusammen.

Mehr als nur Wissenserwerb

Abteilungsleiterin Gerhild Hubmann: „Das Lesen ist nicht nur eine wichtige Grundkompetenz für den weiteren Wissenserwerb und den Bildungsweg der Kinder, sondern auch Basis für die gesellschaftliche Teilhabe.“ Die Swircle School Edition zeigt, dass Partnerschaften zwischen Start-Ups, Schulen und der öffentlichen Hand dazu beitragen können, die Lese- und Lernumgebung an Österreichs Schulen gemeinsam weiterzuentwickeln.