FFP2-Maskenhersteller schlitterte in Insolvenz

Die „Hygiene Austria LP GmbH“ wurde mit Anbeginn der Corona-Krise im März 2020 gegründet. Eigentümerin ist die Palmers Textil AG. Über die Tochter-Firma des Wäschehändlers wurde am Landesgericht Wiener Neustadt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverantwortung eröffnet. Das Unternehmen hat bereits für viel Aufruhr in vergangenen Jahren gesorgt. „Im Jahr 2021 und 2022 stand das Unternehmen im Blickpunkt medialer Berichterstattung“, weißt der KSV1870 zusätzlich hin.

„Einheimische“ Masken kamen aus China

Grund dafür war der FFP2-Maskenskandal. Das Unternehmen wurde ursprünglich zur Produktion in Österreich als Joint Venture von Lenzing und Palmers gegründet. „Made in Austria“, so präsentierte man die Produkte nach außen. Später folgte der Paukenschlag: Die Masken stammten eigentlich aus China.

