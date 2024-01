Infineon Austria zum Tag der Bildung: „Begeisterung für Wissen wecken“

Infineon Austria setzt mit den über 5.800 Mitarbeiter viele Aktivitäten, um Bildung und Wissen zu fördern und für Technik zu begeistern. „Bei Bildung geht es nicht nur um reines Wissen – es geht darum, die Begeisterung für Wissen zu wecken und diese Freude am Lernen sein Leben lang zu erhalten, denn Leben ist lernen“, so Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG. „Mit unseren Bildungsaktivitäten haben wir in den vergangenen 10 Jahren über 100.000 Kinder und Jugendliche in Österreich erreicht. Wir konnten unsere Begeisterung für Technologie weitergeben und zeigen, wie spannend und zukunftsrelevant Technik ist“.

Frühkindliche Bildung: Forschen und Entdecken im International Daycare Center

Warum ist der Himmel blau? Wie tanken Autos Strom? Für Kinder gibt es keine dummen Fragen, nur spannende Themen, die sie mit Neugierde entdecken wollen. Eine hochqualitative frühkindliche Bildung ist daher ein stabiles Fundament für den weiteren Bildungsweg. Statistisch schneiden Kinder, die in frühkindlichen Bildungseinrichtungen waren, bei späteren PISA-Tests deutlich besser ab. Frühkindliche Betreuungsangebote sind außerdem ein wesentlicher Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Aus diesem Grund hat Infineon vor 11 Jahren gemeinsam mit der Betreuungsorganisation Sonnenstrahl die erste mehrsprachige Kindertagesstätte in Villach ins Leben gerufen. Heute stehen insgesamt fast 300 Betreuungsplätze an drei Standorten in Villach zur Verfügung. In den drei International Day Care Centers (IDCs) werden Kinder aus 30 Nationen im Alter von 12 Monaten bis 6 Jahren betreut. Forschen und Entdecken stehen auf der Tagesordnung. Freies gemeinsamen Experimentieren, wöchentliche Waldtage, der Natur-Erlebnisgarten und das „Mini Lab“ dienen als Plattformen zum täglichen Erkunden und Entdecken der Elemente der Natur und der Technik. Das innovative Konzept setzt auf eine internationale Ausrichtung, Zweisprachigkeit und einen Technik- und Naturwissenschaftsschwerpunkt, wofür auch das MINT-Gütesiegel verliehen wurde. Gleichzeitig profitieren Infineon Mitarbeiter*innen von flexiblen und längeren Öffnungszeiten und wenigen Schließtagen im Jahr.

Schüler – Begeisterung für MINT vermitteln

In der Elektronik und Informationstechnik fehlen in Österreich laut Fachverband FEEI schon heute rund 14.000 Fachkräfte. Deshalb engagiert sich Infineon, um jungen Menschen – vor allem auch Mädchen – vor und in ihrer Bildungswahl zu vermitteln, wie spannend und zukunftsrelevant Technik ist. Hier erwarten junge Menschen attraktive Berufe mit viel Sinnbezug, unter anderem zur Bewältigung der Klima- und Energiewende, aber auch für die Entwicklung der Gesundheits- und Mobilitätssysteme der Zukunft. Beim Girls Day können Mädchen im Volksschulalter ihre Talente im technischen Bereich spielerisch entdecken. Seit über 10 Jahren werden Jugendliche im Rahmen der SEMI High Tech University in Zusammenarbeit mit der FH Kärnten in die Welt der Halbleiter eingeführt.

Smart Learning Schulkooperation

Infineon kooperiert zudem mit sieben Höheren Technischen Lehranstalten (HTLs) in drei Bundesländern (Kärnten, Steiermark und Oberösterreich) im Rahmen von „Smart Learning Klassen“ und hat dabei bislang weit über 400 Schüler*innen erreicht. Der Startschuss fiel 2019 an den fünf Kärntner HTLs (Wolfsberg, Villach, Klagenfurt Mössinger und Lastenstraße sowie Ferlach). Das Ziel: Digitale Technologien und Kompetenzen mit industriellen Aufgaben zu verknüpfen und junge Talente auf die digitale Arbeitswelt vorzubereiten. Zudem eröffnete Infineon im Oktober 2021 ein Digitalisierungslabor, kurz DIGI-Lab an der HTL in Wolfsberg. 2022 wurde das Konzept auch im Linzer Technikum und an der HTL BLUME in Graz ausgerollt.

©Infineon Austria

Caritas Lerncafés – Unterstützung beim Lernen

Bildungsgerechtigkeit ist der Fokus der Kooperation mit der Caritas. Seit 2020 unterstützt Infineon mit dem Bildungsfonds Projekte der Caritas für benachteiligte und in Armutslagen lebende Kärntner Kinder und Jugendliche. Der Fokus liegt auf dem Ausbau der Caritas Lerncafés und ist auch 2024 wieder mit 105.000 Euro dotiert. Damit werden rund 130 Kinder in den Caritas Lerncafés in Villach, Spittal/Drau, Graz und Mürzzuschlag auf ihrem Bildungsweg mit kostenloser Hausübungs- und Lernunterstützung durch ehrenamtliche Lernhelfer*innen und Lernmaterialien zum Schulstart unterstützt.

Lehre in der Technik bringt Karrierechancen

Seit mehr als 40 Jahren ist Infineon in der Lehrlingsausbildung aktiv und hat weit mehr als 600 Fachkräfte ausgebildet. Die Lehrmodelle haben sich ständig weiterentwickelt, die Doppellehre Elektro/Metalltechnik, die Option auf Matura, Coding oder das Modell Lehre und Studium sind die aktuellen Lehrmodelle bei Infineon. Rund 100 Lehrlinge sind bei Infineon, ein Viertel davon junge Frauen. Mit dem Infineon Lehrlingscampus, der ab Herbst 2024 im Technologiepark Villach in Betrieb geht, setzt man einen weiteren Meilenstein in eine qualitative Lehrausbildung und erhöht die jährliche Lehrlingsaufnahme auf 40 Lehrstellen. www.infineon.com/lehre-austria

Studenten – Talente fördern und sichtbar machen

Wissen kennt keine Grenzen. Förderung und Austausch von Wissen und Know-how sind in einer Wissensgesellschaft unabdingbar. Partnerschaften mit Hochschulen im In- und Ausland sind daher zentraler Bestandteil der Infineon DNA. Unter anderem engagiert sich Infineon in vier Stiftungsprofessuren an den Universitäten in Innsbruck, Klagenfurt und den technischen Universitäten Graz und Wien, einer akademischen Kooperation mit der Universität Zagreb und unterstützt den Masterstudiengang „System Test Engineering“ an der FH Johanneum in Graz.

Wissenschaftliche Arbeiten fördern

Besondere Bedeutung hat für Infineon die Unterstützung wissenschaftlicher Arbeiten und Dissertationen. Im Rahmen eines dreijährigen PhD-Excellence-Programms bietet Infineon Austria Studierenden einen Fahrplan für Ihre Doktorarbeit. Allein 2023 betreute und förderte Infineon 86 Dissertationen.

Infineon Aus- und Weiterbildung im Job

Aus- und Weiterbildung nimmt bei Infineon einen hohen Stellenwert ein. Ein Mix verschiedener Lernstile ermöglicht eine ganzheitliche und kontinuierliche Weiterentwicklung. Das vielfältige Angebot reicht von Fach- und Methodenkompetenz über Sozial- und Führungskompetenztrainings, und klassischen Vor-Ort-Weiterbildungsveranstaltungen, bis hin zu digitalen Lernformaten für alle Karrierepfade und virtuellem Coaching. 14 interne Infineon Academies, 12 High Potential Programme und über 110.000 Trainingsstunden unterstreichen die Bedeutung des Themas Weiterbildung.