Faschingsumzug Feldkirchen 2024: Stadt sucht noch Mitgestalter

Die ganze Innenstadt soll am umsatzstärksten Tag im Jahr für die Gastronomie wieder ein buntes Gesamtbild ergeben. Am Freitag (dem 26. Jänner 2024) geht die Premiere der Feldkirchner Faschingssitzungen 2024 über die Bühne. Auch der traditionelle Faschingsumzug am Faschingsdienstag (13. Februar 2024) wirft bereits seine Schatten voraus. Nachdem Feldkirchen ist diesem Jahr den Titel „Kärntens Faschings-Landeshauptstadt“ trägt, setzt der Feldkirchner Faschingsklub als Gastgeber und Veranstalter alle Hebel in Bewegung, um die Innenstadt am Faschingsdienstag wieder in ein buntes Gesamtbild zu hüllen. „Wir bereiten alles für ein fulminantes und buntes Finale unserer Regentschaft vor und bitten die Bevölkerung beim Faschingsumzug um ihre Mithilfe“, betont Peter Kowal, Präsident des Feldkirchner Faschingsklubs.

Wägen und Fußgruppen

Der Feldkirchner Faschingsklub ruft Unternehmen, Organisationen und Vereine dazu auf, aktiv am Faschingsumzug teilzunehmen. „Wir freuen uns auf viele kreativ dekorierte Wägen und kostümierte Fußgruppen“, sagt Kowal. Wer den Faschingsumzug mitgestalten möchte, jedoch nicht über einen Anhänger oder Oldtimer-Traktor verfügt, dem sind die Organisatoren des Faschingsklubs behilflich. „Wir vermitteln bei Bedarf gerne einen Anhänger, einen Oldtimer-Traktor und einen Fahrer“, verrät Kowal. Vereinsintern sind für die Organisation des Faschingsumzugs Vizepräsidentin Corinna Fischer, Vizepräsident Richard Ebner und Vorstandsmitglied Rudolf Nagelschmied zuständig.

Finale auf dem Hauptplatz

Der Faschingsumzug startet am Faschingsdienstag wie gewohnt in der St.-Veiter-Straße (gegenüber vom Bahnhof). Das närrische Treiben setzt sich dann entlang der 10.-Oktober-Straße und entlang der Kirchgasse Richtung Hauptplatz in Bewegung, wo schließlich das große Finale auf dem Programm steht. Dort gibt Faschingspräsident Peter Kowal traditionell Bürgermeister Martin Treffner den Stadtschlüssel zurück – und vermutlich auch einem Vertreter der Landesregierung den Landesschlüssel.

Faschingsstimmung in den Lokalen

„Wir veranstalten den Faschingsumzug im Sinne des Brauchtums und bescheren der Gastronomie den umsatzstärksten Tag im Jahr“, erklärt Kowal. Er hofft auf die Unterstützung aller: „Auf die Unterstützung teilnehmender Gruppen, auf die Unterstützung der kostümierten Bevölkerung entlang der Straße und auf die Unterstützung der Wirte mit Faschingsstimmung in ihren Lokalen.“

Faschingsumzug in Feldkirchen Datum: Februar 2024 (Faschingsdienstag)

Februar 2024 (Faschingsdienstag) Beginn: 14 Uhr

14 Uhr Veranstalter: Feldkirchner Faschingsklub

Feldkirchner Faschingsklub Anmeldungen: Rudolf Nagelschmied (0664/30 30 550)