Messe gibt Einblick in die Welt der Lehrberufe

2019 wurde die K√§rntner Lehrlingsmesse ins Leben gerufen. Heuer findet diese bereits zum sechsten Mal statt und rund 100 Aussteller werden etwa 140 Lehrberufe vor Ort pr√§sentieren. Auf insgesamt 8.000 Quadratmetern wird den Jugendlichen so einiges geboten. Unter anderem pr√§sentieren Lehrlinge beim ‚ÄěDuell der K√∂che‚Äú ihre F√§higkeiten. Workshops und weitere spannende Stationen runden das Programm ab.

Einblick in die Welt der Lehrberufe

Der direkte Austausch mit Lernenden macht es Interessierten noch einfacher, das Leben als Lehrling zu verstehen und einen Einblick in die Welt der Lehrberufe zu bekommen. „Es gibt viele Wege, die man als junger Mensch einschlagen kann, wenn es um Berufe und Ausbildung geht. Durch die gro√üe Vielfalt auf der Lehrlingsmesse werden die Berufsgruppen greifbar gemacht“, so Harald Kogler Aufsichtsratsvorsitzender K√§rntner Messen. Eine der gro√üen Ausstellerinnen auf der Messe ist unter anderem das Bauunternehmen PORR. Im Zuge der heutigen Pressekonferenz hob auch Landesrat Daniel Fellner (SP√Ė) die Chancenvielfalt einer Lehre hervor: „Unsere Aufgabe ist es, das Bewusstsein f√ľr die breite Palette an Angeboten, welche heutzutage mit der Lehrlingsausbildung Hand in Hand gehen, zu sch√§rfen ‚Äď ob klassische Lehre, Lehre mit Matura, Lehre nach Matura oder Lehre mit Studium, jede Ausbildungsform hat ihre Qualit√§ten.“

F√ľhrungen und Reportage-Block

Erstmalig haben die Schulen beziehungsweise das Lehrpersonal die M√∂glichkeit selbst zu w√§hlen, ob sie eine F√ľhrung mit Guides durch die Lehrlingsmesse w√ľnschen oder mit ihren Sch√ľlern die Messe frei besuchen wollen. F√ľr beide Varianten wurde als Vorbereitung auf den Messebesuch ein Coaching Video und einen Reportage-Block erstellt. Damit bekommen die Sch√ľler einen Vorgeschmack auf die Angebote der K√§rntner Lehrlingsmesse. In einem Reportage-Block k√∂nnen die Jugendlichen bereits vor dem Messebesuch ihre St√§rken und Interessen eintragen und sich im Vorfeld √ľberlegen, √ľber welche Lehrberufe und Aussteller sie sich n√§her informieren m√∂chten.